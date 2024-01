Incentivi auto | ecco tutte le novità del 2024 

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dal 23 gennaio 2024 sono ripartiti gli2024 con i relativi ecobonus: la principaleriguarda la rottamazione diEuro 5, estesa a coloro che abbiano un Isee inferiore a 30.000 euro. Scopriamo insieme le modalità e la finalità dell’incentivo.Leggi anche: Il boom delleusate:i dieci modelli più venduti Rottamazione, cosa cambia Come l’esecutivo comunica sul suo portale Ecobonus, per le famiglie con un Isee inferiore a 30.000 euro, è prevista una maggiorazione fino al 25% sul totale dell’incentivo Nell’ottica sempre più “green” delle politiche degli Stati europei, la possibilità di rottamareEuro 5 sarà estesa solo a coloro che hanno un Isee inferiore a 30.000 euro, ma attenzione: è vincolata all’acquisto di ...

