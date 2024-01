Incentivi auto | così le grandi case tengono in pugno i governi Ue Che si fanno la guerra a suon di agevolazioni per non perdere la produzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Alla fine la questione è molto semplice. Ad avere il coltello dalla parte del manico sono lemobilistiche. E possono usarlo per mungere ae contribuentiin continuazione.di qualsiasi tipo, dai contributi per i clienti che intendono acquistare una nuovaallefiscali per le aziende, passando per la diretta compartecipazioni deiagli investimenti in nuovi impianti. Nonostante bilanci societari gonfi di utili, l’attività di lobbying è incessante e perpetrata da una posizione di forza. La transizione verso il motore elettrico si è rivelata essere una gallina dalle uova d’oro. I paesi si sfidano adi centinaia di miliardi per attrarre all’interno dei propri confini i nuovi ...