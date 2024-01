Inail | il presidente Guglielmo Loy a Caserta

(Di giovedì 25 gennaio 2024)Loy,del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza della Direzione Generale, sarà presente alla riunione del Comitato consultivo Provinciale della sededidiretta dalla Dott.ssa Giovanna Iovino. L’appuntamento è per il prossimo 31 gennaio a partire dalle 10,30. Motivo dell’incontro il recente Protocollo che sancisce la nascita della rete Istituzionale voluta dalla dirigente Iovino sul territoriono con lo scopo di impostare con tutti i soggetti partecipanti relazioni stabili di collaborazione per rendere concreta la sinergia e la condivisione delle migliori strategie utili a perseguire i rispettivi obiettivi istituzionali in uno con la creazione di progetti rivolti ai giovani, alle imprese e ai lavoratori del territorio ...

CASERTA. Il Dott. Guglielmo Loy, Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza della Direzione Generale Inail, sarà presente alla riunione del Comitato consultivo Provinciale della sede. Su questo per il presidente di Confagricoltura Fabio Rossi occorre maggiore impegno, con l'obiettivo di garantire la formazione andando oltre le barriere linguistiche e culturali. Intanto, Inail ha ripete di aver già iniziato una proficua collaborazione con il presidente designato, l'avvocato Gabriele Fava, ex commissario di Alitalia, uomo in quota Lega o meglio in quota Giancarlo Giorgetti.