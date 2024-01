In vacanza | in periodo di sconti o per distinguersi | anche nello shopping I negozi per fare acquisti ricercati lontano dalle vie battute

Leggi su iodonna

(Di giovedì 25 gennaio 2024) C’è modo e modo di. Sugli e-commerce, neimonomarca, in boutique multimarca: le opzioni sono svariate, e le preferenze dei consumatori variano nel tempo. Se nelpandemico, per ovvie ragioni, l’online ha spodestato ogni altro concorrente, le stime per il 2024 sono diverse e fotografano un panorama più variegato. Imoda italiani tornano sotto i riflettori complice una tendenza diffusa a comprare meno e meglio, in linea con i principi di sostenibilità (oltre che con l’abbassamento del potere d’acquisto). ...