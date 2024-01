In treno con le dosi pronte | pusher scoperto

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Incon quasi due etti e mezzo di droga, già suddivisi in involucri destinati allo spaccio al dettaglio. George Ege, nigeriano di 29 anni senza fissa dimora, è stato arrestato martedì pomeriggio dagli agenti della polizia ferroviaria della stazione di San Giovanni, abitualmente impegnati nei controlli ai passeggeri in viaggio. L’uomo si trovava su undiretto a Como: all’altezza di Cermenate, quando ha visto gli agenti, ha cercato di allontanarsi, ma senza troppo successo, dal momento che si trovava a bordo di unin movimento. È stato quindi sottoposto a controllo, e trovato con nove involucri contenenti droga. Per la precisione, circa 150 grammi di marijuana e 90 di hashish, così come hanno confermato le prime analisi fatte nell’immediatezza utilizzando i reagenti a disposizione della Questura. Ege aveva inoltre ...

Arrestato nigeriano con droga su treno diretto a Como. Aveva 150g di marijuana e 90g di hashish. Rilasciato con divieto di dimora in provincia di Como. In treno con quasi due etti e mezzo di droga, ...