Impostare backup di app | impostazioni e file su Windows 11

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Quando utilizziamo11 possiamo, a meno di esigenze particolari, evitare programmi didi terze parti, visto che il sistema operativo Microsoft dispone di tutto l'occorrente per salvare ideipiù importanti, delledi sistema e delle app installate, utilizzando nella maggior parte dei casi il cloud OneDrive per salvare iin un posto sicuro e sempre accessibile. LEGGI ANCHE -> Migliori Programmi per faregratis automatici e incrementali 1)e cartelle importanti Per salvare ie le cartelle più importanti è possibile sfruttare il sistema diincluso in OneDrive, così da salvare nel cloud tutto il contenuto delle cartelle ...