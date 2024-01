Ilary Blasi sulle «frequentazioni intime» col personal trainer Iovino | «La mia verità non cambia»

Fanno scalpore le dichiarazioni di Cristiano Iovino che, in un'intervista al Messaggero, fa sapere che tra lui e Ilary Blasi non c'è stato soltanto ... ()

Caterina Balivo - La Volta Buona E’ la notizia del giorno: Cristiano Iovino che smentisce Ilary Blasi , rivelando che tra i due non c’è stato ... (davidemaggio)

Ilary Blasi parla delle “frequentazioni intime” con Cristiano Iovino Non cambia la sua versione dei fatti Ilary Blasi : è quanto fa sapere la ... (tpi)

Nuovi retroscena emergono sulla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, in particolare sull’episodio del ragazzo del caffè. Come ... (anticipazionitv)

Cristiano Iovino - il presunto amante di Ilary Blasi confessa : “Era sposata e avevamo una frequentazione intima. Ci vedevamo a casa mia”

Tanto tuonò che piovve. Si era sentito parlare di lui in lungo e in largo, ma non aveva mai voluto commentare. Adesso, la reazione inaspettata. Si ... (ilfattoquotidiano)