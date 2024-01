Ilary Blasi smentita dal personal trainer Iovino | “Con lei frequentazione intima | altro che solo un caffè”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Chi ha visto il documentario Unica su Netflix conosce bene il passaggio (“Con lui ho presoun, ma Francesco era troppo geloso)”, tra i più curiosi della ricostruzione disulla crisi con Totti. La “verità” raccontata dalla showgirl viene invecedall’uomo che lei stessa cita, senza farne il nome. «Abbiamo avuto una», rivela per tutta risposta a “Il Messaggero” Cristianoe imprenditore.ha spiegato nel docufilm di Netflix che, insieme all’amica e hairstylist Alessia Solidani, era andata a casa di, a Milano, per un “innocente”: «Ci siamo andate perché ...

Il celebre ragazzo del caffè Cristiano Iovino rivela le sue verità sul rapporto con Ilary Blasi : come sono andate le cose Come sono andate realmente ... (361magazine)

Il celebre ragazzo del caffè Cristiano Iovino rivela le sue verità sul rapporto con Ilary Blasi : come sono andate le cose Come sono andate realmente ... (gossipitalia.news)

Il presunto amante ha parlato per la prima volta: in una lunga intervista al Messaggero, il personal trainer ha fatto alcune clamorose rivelazioni ...Il presunto amante ha parlato per la prima volta: in una lunga intervista al Messaggero, il personal trainer ha fatto alcune clamorose rivelazioni ...La conduttrice viene smentita dal ‘ragazzo del caffè’ di Unica Ilary Blasi incastrata da Cristiano Iovino. Il celebre ragazzo del ...