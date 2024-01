Ilary Blasi | parla Cristiano Iovino | “Solo un caffè? Tra me e lei una frequentazione intima mentre era sposata”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) I retroscena sulla fine del matrimonio trae l’ex numero 10 della Roma, Francesco Totti, non smettono mai di far discutere. Il nuovo tassello del complesso puzzle relativo alla crisi matrimoniale della celebre coppia, lo fornisce. Il personal trainer, più volte indicato come presunto amante di, ha rotto il silenzio e ha raccontato la sua versione dei fatti circa la storia con la conduttrice. Se la, all’interno del documentario Unica, aveva indirettamenteto del rapporto conaffermando di essersi limitata a prendere con lui un, oggi il personal trailer in una intervista rilasciata in esclusiva a Il Messaggero ha smentito che si sia trattatodi un ...

Da personal trainer a presunto amante di Ilary Blasi. L'ultimo anno e mezzo è stato parecchio turbolento per Cristiano Iovino , tirato in ballo ... (europa.today)

Il personal trainer parla per la prima volta del rapporto con la conduttrice, che avrebbe conosciuto via social e che poi sarebbe diventata qualcosa ... (vanityfair)

In queste ore è stata rilasciata un'intervista di Cristiano Iovino in cui dà la sua versione sul rapporto con Ilary Blasi L'articolo Cristiano ... (novella2000)

Nel chiacchieratissimo divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi interviene a gamba tesa Cristiano Iovino, il personal trainer finito al centro del gossip in quanto indicato dall’ex capitano della ...Da personal trainer a presunto amante di Ilary Blasi. L'ultimo anno e mezzo è stato parecchio turbolento per Cristiano Iovino, tirato in ballo nella separazione tra la conduttrice e Francesco Totti ...Ma dopo essere stato citato (in modo anonimo) da Ilary Blasi nel suo docufilm "Unica" e in tribunale da Totti, come testimone nella causa di divorzio, il tatuatissimo modello ha deciso di parlare.