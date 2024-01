Ilary Blasi | la verità sul tradimento

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione L’uomo misterioso con cuiavrebbe tradito Francesco Totti rompe finalmente il silenzio: ecco le sue rivelazioni sconvolgenti!, LE VERITA’ SUL TANTO CHIACCHIERATO- Iovino, parlando di, ha svelato: “Ci siamo conosciuti nel 2020, attraverso i social. In seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona a una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma. L’ho contattata su Instagram commentando scherzosamente un suo selfie in ...