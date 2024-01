Il terribile caso di Kenneth Smith | sarà il primo condannato a morte con azoto

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Le Nazioni Unite avevano tentato di fermare la condanna acondiEugenie, 59 anni,all’ergastolo per aver ucciso una donna sotto ordine del marito nel 1988. Il metodo scelto per la condanna a, l’ipossia di, non è infatti mai stata usata prima su un essere umano perché troppo dolorosa. L’ONU aveva chiesto l’annullamento della condanna aper ipossia diil 3 gennaio, non solo perché questo metodo di condanna aè ritenuto solo sperimentale, ma perché viola il divieto internazionale di tortura. L’esecuzione prevede l’applicazione di una maschera che emetteed è stata definita “una cosa assolutamente orribile” da Volker Turk, alto ...