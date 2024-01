Il talento nascosto di Lautaro Martínez

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Rispetto alle ultime squadre capaci di lasciare un segno sul calcio italiano, l’Inter di Simone Inzaghi non sembra avere un protagonista assoluto, capace di spiccare su tutti gli altri. Il Napoli lo scorso anno aveva un impianto di gioco arioso e consolidato, ma le qualità atletiche di Osimhen erano fondamentali per elevare su un altro piano il gioco di Spalletti. Due anni fa il Milan era una squadra affiatata, con tante certezze, ma la cavalcata scudetto non ci sarebbe mai stata senza Leão. Che dire poi dell’Inter di Conte, in cui Lukaku sembrava in grado di spostare le montagne. L’Inter di Inzaghi da questo punto di vista sembra fare eccezione. È piena di individualità di altissimo livello, tutte, a loro modo, indispensabili, certo. Eppure non c’è il singolo che debba sobbarcarsi la maggior parte della produzione offensiva: da una parte un punto di forza dei nerazzurri, a livello ...