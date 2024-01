Il sindaco di New York contro i social media | “Sono un pericolo per i giovani”

Rudy Giuliani , ex sindaco di New York nonché avvocato di fiducia di Donald Trump, ha dichiara to bancarotta pochi giorni dopo essere stato condannato ... (ilfattoquotidiano)

New York si posiziona come la prima grande città americana, e forse mondiale, a etichettare i social media come “una tossina ambientale” pericolosa per la salute pubblica. Il sindaco Eric Adams, nel ...NEW YORK – Un vero e proprio attacco senza giri di parole. È quello pronunciato dal sindaco di New York Eric Adams nei confronti di aziende come TikTok, YouTube e Facebook. Secondo Adams, “i social me ...Il 27 gennaio del 1945 le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz ...