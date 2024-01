Il segreto della chirurgia funzionale per correggere la diastasi addominale

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Clinica Forma, Centro di Medicina eEstetica innovativa a Milano, presenta un intervento all’avanguardia per risolvere definitivamente la, responsabile di un impatto significativo sulla forma e sulla funzionalità dell’addome, tramite lalaparoscopica. Una soluzione efficace e sicura in grado di ricostruire la linea alba e riavvicinare i muscoli retti dell’addome, garantendo una via verso la ripresa più veloce e una vita senza limitazioni. Courtesy of Press Office, che cos’è? Laè caratterizzata dalla separazione anomala dei muscoli retti dell’addome lungo la linea alba, il tessuto connettivo centrale dell’addome, e provoca una diminuzioneforza e ...