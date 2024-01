Il sarto Renato Cassuto Distrutti i ponti sull’Arno restò sotto scacco Poi l’arrivo degli alleati

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) FIRENZE Fortunato Nannicini, commerciante di bestiame di San Mauro a Signa econ bottega in piazza della Signoria a Firenze, cementarono la loro amicizia durante la Prima Guerra Mondiale. Tornati sani e salvi dal fronte non si persero mai più di vista. Una amicizia che, durante la Seconda Guerra Mondiale, spinse Fortunato e sua moglie Duilia Gugliemi a fare quello che doveva essere fatto, cioè la cosa giusta: aiutaree la sua famiglia a sfuggire alle persecuzioni e alla deportazione in qualche campo di concentramento nazista nel Nord Europa. Quando cominciò l’occupazione tedesca in Italia,con suo figlio Eduardo in un primo momento trovò riparo in un’ala dell’ospedale di Firenze grazie all’aiuto di due suore infermiere, Emilia e Marcella ...