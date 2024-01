Il Salone di Ginevra torna a febbraio dopo quattro anni Tante le assenze illustri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) A volte rino. Il titolo del film basato sul racconto di Stephen King calza a pennello per descrivere l’edizione della rinascita deldi, chedi assenza, in occasione del suo centesimoversario comeinternazionale dell’Automobile (creato nel 1905, ottenne l’internazionalità nel 1924). Dal 26(giornata dedicata alla stampa in cui verrà anche proclamata la Car of the Year) al 3aprirà i battenti in un format completamente rinnovato nei contenuti. Alexandre de Senarclens, Presidente del GIMS (Geneva International Motor Show), ha spiegato nel corso della conferenza stampa dove sono stati illustrati i dettagli dell’evento che “Negli ...