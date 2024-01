Il sale nel tè | lo strafalcione dell’ambasciata e la «crisi» diplomatica tra Stati Uniti  e Regno Unito

Se nel 2023 un ricco programma di mostre internazionali ha celebrato il cinquantenario della morte di Pablo Picasso, nel 2024 il genio del Novecento torna sulla breccia in Italia e in particolare a Mi ...è giunto il momento per l'Xbox Store di dare il via ai THQ Nordic Sale, con un'iniziativa che ha messo in promozione tantissime avventure videoludiche. Il 2024 è cominciato nel migliore dei modi tra ...Mentre al momento nelle sale spopola il suo nuovo film ... La Favorita: Emma Stone ha rinunciato a Piccole donne per avere un ruolo nel film Originariamente, Emma Stone era stata ingaggiata per ...