Il rischio concreto dell’occupazione politica nella Pa L’opinione di Tivelli

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Credo di conoscere abbastanza la materia e le questioni della Pubblica amministrazione e dell’alta amministrazione per averla praticata, studiata e insegnata a lungo. Il professor Sabino Cassese ha scoperchiato dalle colonne del Corriere della Sera nei giorni scorsi una pentola ricca di ingredienti pericolosi che si è messa sul fuoco di una Pubblica amministrazione che di tutto aveva bisogno, alla luce dei problemi che già presenta (ad esempio, anche in relazione all’attuazione del Pnrr) tranne che di ciò. L’introduzione del sistema delle spoglie “a tappeto”, fino alla dirigenza di seconda fascia, operata con un recente (e passato quasi sotto silenzio) Dpcm del governo, può essere una sorta di colpo di grazia per la nostra Pa. Ho detto non correttamente “introduzione”, perché a dire il vero la prima introduzione di un modello del genere avvenneseconda metà degli ...