Il riscatto da 40mila lire alla banda Carità

(Di giovedì 25 gennaio 2024) FIRENZE I fiorentini Alberto Innocenti e Egisto Romoli erano soci in affari: negli anni Trenta Egisto Romoli e la moglie di Alberto Innocenti di religione ebraica, Bruna Servi, avevano aperto un negozio di stoffe, la Casa dei Tessuti. Dopo l’approvazione delle leggi razziali e la perdita della possibilità per gli ebrei di guadagnarsi da vivere dignitosamente, diverse altre famiglie residenti nel complesso si prodigarono per aiutare i parenti ebrei di Bruna Innocenti, nonché quelli perseguitati politicamente dal regime fascista. Nonostante il pericolo imminente e le dure condizioni, hanno perseverato nei loro tentativi di salvataggio e non hanno mai chiesto nulla in cambio. Con lo scoppio della guerra e successivamente all’occupazione tedesca, Bruna Servi fu nascosta nel palazzo di via dei Pecori, sede del negozio e delle abitazioni dei due soci, insieme...