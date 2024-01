“Il ricovero di Kate Middleton ricorda molto quello che accadeva a Lady Diana” | le rivelazioni dell’amica della regina Camilla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ildiricorderebbeche, notoriamente fragile, soprattutto dal punto di vista psicologico. Quando parla Angela Levin, esperta reale e grande amica, c’è da tenere le antenne dritte, soprattutto se lo fa in un momento di grandi interrogativi e pochi elementi di verità. La scrittrice, a quasi una settimana dalla notizia dell’intervento, ha lanciato una serie di frasi sibilline, in tv, ospite di GB News. Le illazioni, ovviamente, non sono passate inosservate, anche perché espresse con tono preoccupato ed atteggiamento all’apparenzaempatico. L’uscita, ...