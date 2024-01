Il ricorso | l' esecuzione con l' azoto | la polemica | così morirà il sicario dell' Alabama

Quando l’omesso esame delle censure difensive può essere oggetto di ricorso straordinario per Cassazione (commento a sentenza) ...La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la richiesta di impedire all’Alabama di procedere con l’esecuzione di una persona mediante l’utilizzo di azoto, segnando così un precedente storico nella ...Il TAR non fermerà la piattaforma sviluppata per fermare entro 30 minuti gli streaming pirata: i provider chiedevano deresponsabilizzazione.