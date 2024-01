Il principe Harry ha saputo dei problemi di salute di Carlo e Kate dai media

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ilsi metterà in contatto con la Famiglia Reale in seguito alle ultime vicende? La notizia del ricovero e dell’intervento diMiddleton ha scosso il Regno Unito, e non solo. Qualche ora dopo anche reIII ha annunciato di stare poco bene. Il Sovrano si sottoporrà ad una procedura medica per il problema della prostata ingrossata. Il duca di Sussex, però, non sarebbe stato avvisato di quanto accadeva in famiglia. Secondo le fonti vicine alle parti, infatti, ilnon avrebbe ricevuto una comunicazione da parte del padre o da parte del fratello. Nessuno del Palazzo, dunque, lo avrebbe aggiornato personalmente degli sviluppi che riguardavano ladiMiddleton e di re. O per lo meno ...