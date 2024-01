Il pil Usa nel 2023 è cresciuto del 2 | 5%

Seduta ricca di trim estrali e dati macro. Il gruppo italofrancese soffre per le stime 2024. Corre Nokia dopo i conti. L'euro torna sotto 1,09 ... (ilsole24ore)

L'economia americana rallenta nel quarto trimestre. Il pil è salito del 3,3%, meno del 4,9% dei tre mesi precedenti ma sopra le attese degli analisti che scommettevano su +2%.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 gen - Segno meno per l'Europa a meta' seduta, con Milano e Madrid che guidano i cali con una flessione dell'1%, nel giorno clou della riunione della Bce. Ca ...Il dollaro yen registra forti guadagni e si rafforza per cancellare le perdite di questa settimana, sfruttando la scia dell'inclinazione aggressiva della Banca del Giappone.