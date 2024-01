Il peccato originale della fondazione di Israele e il filo diretto che collega Begin a Netanyahu

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nella settimana in cui si celebra “Il giornomemoria”, il giorno in cui le truppe dell’Armata Rossa sovietica liberarono il campo dì concentramento di Auschwitz, e tutti i media, dai giornali alle radio, dalle tv alle piattaforme digitali sono impegnati a proporre articoli, film e serie sulla

Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan e della Nazionale, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del mercato rossonero Arrigo Sacchi , ex allenatore ... (calcionews24)

Al centro del duello in Parlamento il vincolo sulle assunzioni di medici e infermieri con il quale il governo fa i conti e che provoca da anni carenze di organico ...“L’autonomia differenziata non è il peccato originale, non ha obiettivamente senso accusarla di creare sbilanciamenti tra Nord e Sud del Paese perché le disparità esistono già, sono storiche e vanno c ...A papa Francesco, la denuncia era arrivata nel novembre del 2017, contenuta nel mio saggio «Peccato Originale», con la prima copia consegnata al promotore di giustizia vaticano affinché avviasse ...