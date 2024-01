Il Pd silura la consigliera regionale che votò contro la legge sul fine vita in Veneto

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Bufera sul Partito Democratico in. Anna Maria Bigon, lache con il suo voto contrario è risultata pochi giorni fa per la bocciatura dellasulè stata destituita dal suo ruolo di vicesegretariodem. La decisione è stata presa per segretario, Bonfante, sia per il voto contrario della Bigonle indicazioni favorevoli del Nazareno e sia per la scelta della stessa di non uscire dall'aula, togliendo forza al suo No.