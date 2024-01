Il nodo variante di Collodi Il comitato di cittadini dice no alla proposta della Provincia

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nella sedeFondazione Nazionaleunspontaneo diha organizzato un’assemblea molto partecipata per parlaredie dei prossimi lavori sul Ponte all’Abate. Il presidenteFondazione, Pier Francesco Bernacchi, ha ricordato come lasia imprescindibile, per lo sviluppo del Parco e per la salvaguardia del distretto cartario di Villa Basilica, esprimendo preoccupazione per la prevista chiusura del ponte per circa 9 mesi. Ilha affidato una analisi tecnica dello studio predisposto dai tecnicidi Pistoia al geometra Massimo Ciomei, che ne ha presentato i risultati ai presenti, illustrando tutte le ...