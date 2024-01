Il no al nucleare? L' esperto lancia l' allarme | Chi vuole lasciare l' Italia al buio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Da qualche tempo insi è riaperto il dibattito sull'energia, un tema rito con forza dalla scoperta della nostra dipendenza da energia importata. Il più deciso nel riaprire la questione è stato il vice premier Matteo Salvini che per superare le paure che dall'incidente di Chernobyl (1986) attanagliano l'opinione pubblica, ha messo sul tavolo il concetto di «pulito», che semplificando al massimo - ci perdoneranno i lettori più esperti - è quello derivante dalla fusione, che è in fase di sperimentazione, ma che promette non solo di essere a scorie zero (o quasi), ma anche di essere molto più sicuro. Ultima premessa: per arrivare alla fusione le grandi potenze mondiali hanno dato vita a un mega progetto che si chiama ITER (International Thermonuclear Experimental ...