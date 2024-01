Il Naviglio e i lucchetti degli innamorati sul ponte dedicato ad Alda Merini

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Milano, 25 gennaio 2024 – “L’amore è vivere duemila sogni fino al bacio sublime”. Non si può pesare un desiderio. Impossibile contare i bacial chiaro di luna. E se il numero dei sogni scritto in questo verso della grande poetessa milanese, scomparsa il 1° novembre 2009, sembra più una parola per richiamare l’infinito, qualcosa da “contare“ però c’è suldi cemento che sovrasta ilGrande a leia dieci anni dalla scomparsa, all’altezza di via Corsico: ilasciati dagli. Ora ce ne sono migliaia, attaccati alle sbarre di ferro sopra le acque che scorrono e che sembrano sospirare, anche se non è facile sentirle nella città che va sempre di corsa. In alcuni punti non ...