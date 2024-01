Il mistero di Andreea Tracce nel casolare | adesso si ipotizza l’istigazione al suicidio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dopo l’accusa di omicidio volontario arriva un’altra ipotesi di reato che la Procura di Ancona contesta a Simone Gresti, il fidanzato di Andrea Rabciuc, la 27 enne scomparsa dalle campagne di Montecarotto il 12 marzo del 2022. Al 44enne si aggiunge l’accusa di istigazione al. Con questa le ipotesi salgono a quattro, perché prima del ritrovamento di uno scheletro al 44 enne di Moie erano contestati il sequestro di persona e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Accuse ancora tutte in pedi e tutte da dimostrare.alè emersa ieri, nell’accertamento tecnico irripetibile disposto sui vestiti che indossava lo scheletro, sui tessuti e sugli oggetti rinvenuti neldi Castelplanio, dove sabato scorso sono stati trovati i resti di un corpo umano che apparterrebbero alla 27enne romena ...

Il corpo di Andreea Rabciuc , 27enne romena, campionessa di tiro con l’arco cresciuta in Vallesina, è stato ritrovato a a due anni dalla sua ... (open.online)

Un messaggio scritto sul quale saranno fatti accertamenti per capire se si tratta di una scritta recente o datata negli anni e soprattutto se c’entra con Andreea. Elementi che pongono a sfavore di un ...A parlare è uno youtuber residente nel Maceratese che, insieme ad altre persone, nei giorni successivi alla scomparsa di Andreea Rabciuc entrò nel casolare di via Monte Adamo. Il ragazzo lo ha ...Moie – Indagato anche per istigazione al suicidio Simone Gresti, 44 anni, di Moie, il fidanzato di Andreea Rabciuc, all’epoca 27enne, scomparsa il 12 marzo 2022 sulla Montecarottese. Quelli che ...