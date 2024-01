“Il mio nuovo | giovane fidanzato” Sonia Bruganelli | foto insieme sui social e il pubblico esplode

Pronto per tornare per la seconda edizione il prossimo aprile, il Premio Film Impresa annuncia la scelta di un autorevole nuovo Presidente della ... (comingsoon)

Grande novità per l’ex protagonista dell’Isola dei Famosi. L’ultima edizione del reality condotto da Ilary Blasi è stata vinta come molti ricordano ... (caffeinamagazine)

Premio “Caro libro , raccontami” , al via il nuovo concorso promosso dalla casa editrice Be Strong Edizioni Mentre il pubblico di lettori della casa ... (361magazine)

I propositi per il nuovo anno posso essere tema di diversi tipi di dialogo, come una conversazione con un'amica, un confronto con la propria mamma e ... (leggo)

Una cerimonia laica e un re senza corona . Il giorno è arrivato: oggi la Danimarca ha in corona to un nuovo sovrano. Dopo l?annuncio della regina ... (ilmattino)

'Anno nuovo - il mio ottimismo - nonostante l'80% dei siciliani non legge'

... ma se l'80% dei siciliani non acquista un libro (quelli che lo hanno fatto a novembre per Io leggo perché, non sono stati folgorati sulla via di ... (247.libero)