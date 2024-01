’Il mio nome è Lala’ di Assalti Frontali Per gridare le ragioni di chi non ha voce

Leggi su quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Siamo partiti in tempo via da questa guerra, siamo impazziti tutti e ora che sto a terra. Sono viva, a testa alta vado, il sole è in cielo e so che io non cado e cammino senza avere una certezza e lui ancora non lo sa, il mio bambino poi lo capirà, dobbiamo andarcene da qua io sono Lala, perseguitata tre volte e a rischio pò-grom perché donna, donna libera e perché donna rom. Il 2024 si apre per glicon un nuovo video e un nuovo singolo, che potete ascoltare anche al cinema. Si chiama ’Il mioe, oltre a essere un pezzo dell’ultimo album ’Courage’, fa parte della colonna sonora del film di Ludovica Fales ’, in concorso al Trieste Film Festival e nelle sale cinematografiche dal 25 gennaio. L’ensemble capitolino con questa canzone illumina di ...