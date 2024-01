Il microfono resta aperto e non si accorge? Clamoroso Luttwak | come massacra Biden

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Achtung, caduta Dibba. Non è Sturmtruppen, ma per qualche minuto lo studio di DiMartedì su La7 si trasforma in una tragicomica sarabanda con Alessando Di Battista che sbraita con l'elmetto in testa e il severissimo Edwardche lo richiama brutalmente all'ordine. Il politologo americano è un veterano dei talk italici, in particolare con Giovanni Floris. Ma strabuzza gli occhi quando si trova davanti alla furia dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle contro Giorgia Meloni: «Il premier non ha un ruolo di comando, in primis per la sua debolezza. Nella prima repubblica, nonostante tutto, vi erano politiciMoro, Andreotti, Berlinguer, infinitamente più autonomi in politica estera. La Meloni non ha potere in politica estera». Secondo l'ex grillino, la leader di Fratelli d'Italia «ha la stessa linea di Draghi, una linea fallimentare. La linea ...