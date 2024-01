IL MERCATO Vina al Flamengo | spunta l’ipotesi Benamar

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Definita la cessione di(foto), che torna ufficialmente a Roma e andrà alper 8,1 milioni di euro, i neroverdi continuano la ricerca di un ulteriore difensore da aggiungere al reparto arretrato neroverde. E, dopo i sondaggi, fin qua infruttuosi, nei confronti di Palomino, Manolas e Ozkacar, gli uominineroverdi sarebbero tornati su Benaissa, già attenzionato da qualche settimana (anche da Genoa e Udinese) e tornato, secondo radioin auge. Classe ’97, origini marocchine, prodotto del settore giovanile dell’Ajax,gioca nel Volendam, in Eredivisie. In stagione, per lui 16 gettoni e 3 gol. Il milione riportato da ‘transfermarkt’ lo rende oltremodo contendibile. Vedremo.

