Il lutto e la scelta Alle redini del bar

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dopo la morte del marito, Maria Cristina Bellocchi si è trovata di fronte a un bivio: chiudere oppure portare avanti l’attività aperta quando correva l’anno 1999, divenuta un punto di riferimento a Pioltello. Ha seguito la seconda strada, e ora è lei la titolare della caffetteria-tavola calda “Il Macinino“ in via Milano 99. "I clienti sono rimasti e il lavoro sta andando bene – racconta – l’unica differenza è che con me non possono parlare di calcio, mentre invece mio marito era un tifoso sfegatato dell’Inter. In compenso ne parlano tra di loro", spiega sorridendo. A 61 anni ha preso ledell’attività da sola, e ora sta cercando un aiuto. "Dovrò assumere una persona per alcune ore al giorno – prosegue – mi sono affidata ad Afol (il gestore dei centri per l’impiego sul territorio della Città metropolitana, ndr) e sono arrivati alcuni curricula che sto ...