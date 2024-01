Il genocidio dei palestinesi e l’anima nera dell’Occidente

Le parole dell'attivista: "Speriamo sopravvivano" appello di Patrick Zaki per fermare il genocidio dei cristiani a Gaza . ''Non saremo in grado di ... (sbircialanotizia)

Il primo febbraio è l'anniversario di una dichiarazione di guerra troppo spesso ignorata o non considerata come tale. Il 1 febbraio 1876 il ministro ... (247.libero)

A Gaza non si vota dal 2006, cioè Hamas ha instaurato una dittatura. Da un sondaggio immediatamente prima dello scontro, il 73 per cento dei suoi abitanti era favorevole a un accordo di pace e il 67 ...considerando la lunga e amara storia del genocidio e la rimozione fisica, questo è stato in una certa misura un sollievo. Dopo la fondazione dell'Emirato dei Talabani, gli Hazara sono stati ...Il verdetto atteso per venerdì. Ma per la decisione se lo Stato Ebraico ha commesso o meno genocidio ci vorranno anni ...