Il fuoriclasse di tutti Folla per l’addio a Riva | Ha scelto lui sino alla fine»

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La testa si appoggia al feretro che naviga tra la. Le spoglie di Gigisono sorrette da un manipolo di campioni, Zola, Cannavaro... E c’è anche lui, Gigi Buffon: il capo-delegazione della Nazionale ha raccolto l’eredità di Rombo di Tuono, e si scioglie in un pianto commosso. Come i trentamila che ieriBasilica di Bonaria hanno dato l’ultimo saluto al campione dei campioni, l’eroe di Italia-Germania 4-3, scomparso per complicazioni cardiache l’altro giorno a 79 anni. E quando parte l’inno per il campione azzurro: "Tornerà la voglia di sognare, quando Gigitornerà" il sole tramonta sul feretro e su quelle maglie numero 11 dell’Italia e del Cagliari. Dsale il coro "Gigi, Gigi". Poi il commovente ’inno’ dei tifosi con la sciarpata degli ultras. "Un Gigi ...

