Il figlio di Totti lascia il Frosinone e vola in Spagna | ha firmato per il Rayo

Francesco Totti nel 2005 anni fa rifiutò il Real Madrid per rimanere alla Roma e ora accompagnerà il figlio, che cerca di rilanciarsi dopo sole 4 presenze e un gol in quel di Frosinone. Il club ...Francesco Totti vola in Spagna. Nelle sue storie orgoglioso il 47enne mostra l’entrata di un prestigioso club, si tratta del Rayo Vallecano. Il figlio Cristian, 18 anni, si è trasferito lì e lui è con ...Non è decollata l’avventura di Cristian Totti con la maglia della Primavera del Frosinone e il rapporto si è interrotto dopo nemmeno sei mesi. Il figlio dell’ex capitano della Roma e della showgirl ...