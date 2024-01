Il figlio di Francesco Totti in Spagna | tesserato in prestito dal Rayo Vallecano

Nuova avventura per Cristian Totti, figlio di Francesco, che è volato in Spagna per seguire gli allenamenti con la nuova squadra. Dopo la sua parentesi con la Roma, il figlio d'arte ...Cristian Totti vola in Spagna: il figlio di Francesco Totti ha infatti scelto il Rayo Vallecano per la seconda parte di questa stagione. Attaccante classe 2005 di proprietà del ...Cristian Totti vola in Spagna: il figlio di Francesco Totti ha infatti scelto il Rayo Vallecano per la seconda parte di questa stagione. Attaccante classe 2005 di proprietà del ...