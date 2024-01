Il fattore Punk

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il cosiddetto X factor è quell’indescrivibile qualità che hanno certe persone, quel qualcosa in più che li rende migliori rispetto alla massa. Nel wrestling entertainment in particolare stiamo avendo l’ennesima dimostrazione di come alcuni personaggi abbiano la capacità di rendersi interessanti sempre e comunque, e CMè un esempio lampante. Non solo il pubblico è coinvolto in ogni sua apparizione, ma anche chi è vicino a lui sta dando il meglio, tutto ciò senza aver combattuto neanche un singolo match. Basta ripensare ai pochi promo inscenati nel ritorno in WWE. Il primo con cui si è trovato a discutere è stato Rollins. Il personaggio di Seth sta avendo molta presa con il pubblico, ma a livello soggettivo vi confesso di non gradirlo molto. Le risate forzate da folle, gli abiti sfarzosi, le catchphrase spesso ripetute, il pubblico che intona la theme song ...