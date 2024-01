IL FANTASISTA Sfuma Vata | il padre | | Il suo desiderio è crescere al Celtic»

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pare destinato are l’affare di prospettiva che legava a doppio filo Rocco(18 anni) dele Sydney Van Hooijdonk. Il18enne è reduce dalla prima rete da professionista con la prima squadra segnata nell’ultimo week end e ilRudi, ex difensore e agente del figlio, si è così espresso dalle colonne del Sunday: "Ho chiesto a mio figlio se volesse andare in Italia, ma mi ha risposto che vuole rimanere e imporsi qui, prima di pensare a un’esperienza diversa. Ho parlato con ile credo potremo raggiungere un accordo positivo per il rinnovo"., infatti era in scadenza di contratto a giugno e la dirigenza trattava per un suo arrivo immediato con pagamento di indennizzo o a scadenza per giugno. Resta ancora in piedi la pista che porta ...