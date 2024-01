Il famoso mercato del Forte torna a Montevarchi

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Arezzo, 25 gennaio 2024 – Domenica 28 gennaio, dalle 8 alle 19, lungo le vie del centro storico (via Roma, p.zza Varchi e p.zza Vittorio Veneto) si svolgerà il Mercatino dadei Marmi, un evento-con i prodotti che lo caratterizzano quali abbigliamento, borse, scarpe, cashmere, biancheria, bigiotteria, pronto moda e tanto altro. Aperti anche molti dei negozi del centro storico. Una buona occasione, quindi, per passeggiare nel centro e approfittare dei saldi stagionali. A completamento dell’iniziativa, lungo parte di via Roma a partire dalle 10.00 e per tutta la giornata di domenica, si potrà curiosare anche tra i banchi di un mercatino riservato agli hobbisti e alle associazioni di solidarietà che arricchirà la domenicana. Un’iniziativa promossa dal Centro Commerciale Naturale Contemporaneamente si ...