Il falso nipote e l’arrivo del corriere | truffa sventata e arresto

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceve prima una telefona da una persona che si spaccia di essere il, chiedendole se in casa abbia 2.500 euro in contanti per saldare un debito. Poi viene raggiunta da un, al quale consegna 450 euro e monili in oro. Unaavvenuta lo scorso 10 giugno e per la quale ora è finito in manette un giovane di 22 anni: l’uomo, residente a Napoli, è accusato diaggravata dall’età avanzata della vittima, una ottantenne di Vico Equense. Ad eseguire l’con successiva collocazione ai domiciliari sono stati i carabinieri della compagnia di Sorrento, che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Stando a quanto denunciato dall’anziana ...