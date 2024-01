Il dramma di Alain Delon | “Voglio morire | la mia vita è finita”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 25 gennaio 2024) L’attore è affetto da Linfomanon sta bene e sta lottando con un linfoma. Non solo, non vorrebbe più continuare a vivere: a testimoniarlo le parole di figli Anthony, Anouchka eFabien e della assistente e compagna, Hiromi Rollin.avrebbe detto; “, la mia”. I figli hanno denunciato per maltrattamenti e e circonvenzione d’incapace l’assistente e la compagna. Il medico diche ha redatto un report ha scritto: «il dialogo è difficile e le risposte poco espressive, talvolta il paziente fa cenno con la testa o leva il pollice della mano destra per assentire». E nota «uno stato di sfinimento fisico e psichico».avrebbe anche parlato della denuncia dei figli nei ...