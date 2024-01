Il destino di Biden e l’obra lunga degli Obama

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Joe, presidenteStati Uniti d'America, continua ad arrancare nei sondaggi. Secondo un recente sondaggio di FiveThirtyEight, il suo indice di approvazione è del 33%, il più basso di qualsiasi presidente americano in questo momento del suo mandato.è criticato da tutti i fronti, dai giovani ai neri, suo punto di forza nel 2020.Le critiche dei giovani sono legate alla sua età, alla sua lentezza e alla sua mancanza di visione per il futuro. I neri, invece, lo criticano per la sua politica estera, in particolare per il suo sostegno a Israele. Le critiche si sono intensificate nei comizi, dove l'appoggio a Israele ha scatenato proteste e interruzioni. Settori significativi della base democratica esprimono il loro disappunto per le posizioni del presidente su questioni cruciali, alimentando il timore che ciò possa ...