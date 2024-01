Il Como balla sulle punte Gioacchini è il primo colpo

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ilha finalmente ufficializzato e presentato il suoacquisto di questo mercato invernale. Si tratta del centravanti della nazionale statunitense Nicholas, 23 anni, con otto presenze con la nazionale maggiore dove ha segnato tre reti. Quest’anno in campionato nella MLS con i St. Louis City ne ha invece segnate 10. Di padre italiano ha rilasciato le prime dichiarazioni: "Mio padre è italiano, quindi giocare da voi è sempre stato il mio sogno. Non vedo l’ora di contribuire al cammino del, puntando alla promozione e realizzando il mio sogno di giocare in Serie A". L’allenatore ad interim Osian Roberts ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo acquisto: "Offrirà qualcosa di diverso per completare il reparto con Cutrone e Gabrielloni. Niko può giocare sia come centravanti che come ala, ...