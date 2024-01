Il caldo anomalo in Liguria confonde le api | convinte che sia primavera escono dalle arnie e rischiano di morire

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Per gli insetti questo periodo sarebbe la fase di riposo, ma le temperature di 15-16 gradi sconvolgono il loro ciclo vitale, la sera infatti il termometro scende, in pericolo anche la produzione di miele

I termometri, nelle ore centrali del giorno e nel primo pomeriggio, potrebbero registrare picchi prossimi ai 20°C, in particolare al Sud e nelle due ... (sbircialanotizia)

Secondo le ultime previsioni Meteo , nelle ore centrali del giorno i termometri potrebbero registrare picchi prossimi ai 20°C, in particolare al Sud. ... (2anews)

Roma, 24 gennaio 2024 – caldo anomalo a gennaio 2024, Zero termico previsto sui 4mila metri . “Valori come d’estate” , scandisce Luca Mercalli . E ... (quotidiano)

Fine gennaio con temperature nettamente superiori rispetto alla media del periodo con punte di 20 gradi in Valle d’Aosta, 15 a Bolzano e 17 a Milano (repubblica)

Roma - L' Anticiclone nordafricano Zeus fa la sua presenza sentire in Europa, portando con sé un inaspettato assaggio di Primavera in Italia. Le ... (abruzzo24ore.tv)

Il clima insolitamente caldo sarà caratterizzato da una nuvolosità che si fonderà con quella presente negli strati più bassi dell'atmosfera, causando foschie, nebbie e nubi basse sulla Val Padana ...Il freddo intenso che ha caratterizzato gli ultimi giorni sembra essere ormai un lontano ricordo. Tuttavia, in alcune zone del Nord, specialmente durante le ore notturne, si continuano a ...Non fatevi illudere dal tepore di questi giorni (ormai settimane, in realtà): questa prima parte di Inverno, così anomala, rischiamo di pagarla a caro prezzo.