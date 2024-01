Il braccio violento della legge | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Alla fine delIl bracico, scopriamo il destino di vari personaggi: Weinstock è stato incriminato, ma il suo caso è stato archiviato per “mancanza di prove adeguate”; Angie Boca ha ricevuto una sospensionepena per un reato non specificato; Lou Boca (fratello di Sal, compliceconsegna) ha ricevuto una riduzionepena; Devereaux ha scontato quattro anni in un penitenziario federale per cospirazione; Charnier non è mai stato catturato. Popeye e Cloudy furono trasferiti dalla divisione narcotici e riassegnati. Questo dopo che Charnier si reca in una vecchia fabbrica di Wards Island per incontrare Weinstock e consegnare la droga. Dopo che Charnier ha fatto rimuovere le coperture dei pannelli laterali, il chimico di Weinstock ...