Il Bologna sfida il Milan aspettando Castro Mercato | cosa ha detto Motta

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 - Torna il campionato, scende di nuovo in campo ilche, dopo la sosta 'forzata' di settimana scorsa si prepara per il match di sabato sera contro il: "Stiamo bene, affronteremo un avversario candidato allo scu. I ragazzi in queste due settimane non hanno mai abbassato l'attenzione, è un gruppo che lavora molto bene". Un gruppo dentro il quale sono rientrati Karlsson e Saelemaekers: "Da un punto di vista fisico Alexis è più avanti, è rientrato prima del previsto. Jesper viene da uno stop lungo: è una scommessa della società, lo accompagneremo affinchè possa avere la sua opportunità per mostrare il valore".in arrivo Valore che potrebbe portare in dote Santiagodel Velez, sempre più vicino ai rossoblù: "Il ...