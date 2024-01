Ignorante | sei cotto di brutto | errore sconcertante di Daniele | volano insulti a L' Eredità

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ormaitiene botta da diversi giorni: continua a confermarsi come campione a L', il game-show delle parole in onda ogni sera su Rai 1, prima del Tg1, e condotto da Marco Liorni. Campione sì, ma spesso e volentieri senza corona, perché purtroppo per lui al gioco finale della Ghigliottina, spesso e volentieri, non ci azzecca. E la puntata di mercoledì 24 gennaio non ha fatto eccezione.arriva all'ultimo atto del quiz sbarazzandosi dello sfidante di turno, Cesario, al gioco dei 100 secondi. In questo caso perònon ha affatto avuto vita facile: la vittoria è arrivata giusto sul gong. Quindi largo alla Ghigliottina, dove dopo una serie di taglisi trovava a giocare per poco più di 10mila euro. Le parole-indizio erano: uomo, sotto, vedere, tre e calendario. Una ...