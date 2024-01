Idv aderisce a Noi Moderati | insieme anche dopo le elezioni europee

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) AGI - Il presidente di Noi, Maurizio Lupi, e il segretario di Italia dei Valori, Ignazio Messina, hanno presentato oggi, nella sala stampa della Camera dei Deputati, il patto federale tra i due partiti. "E' un percorso iniziato già dallo scorso anno - ha detto Maurizio Lupi -. L'obiettivo è quello di rafforzare la posizione moderata e centrista del partito, insistere sui territori per far riavvicinare i cittadini alla politica, quelli che si sono rifugiati nell'astensionismo". "Non è un cartello elettorale - ha precisato Ignazio Messina - Abbiamo scelto di aderire al progetto politico di Noi, che non si esaurirà con leregionali e. Abbiamo in comune tematiche come giustizia, famiglia, piccole e medie imprese; per noi centrali sono le pensioni, da rendere più forti magari con la ...